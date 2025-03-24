وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي خلف في حصيلة أولية مقتل 5 وإصابة آخرين.

من جهته، كشف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحا "كبيرا" من حماس في منطقة مجمع ناصر الطبي.

وذكر في بيان: "نفذ الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) مؤخرا هجوما استهدف إرهابيا كبيرا في منظمة حماس الإرهابية والذي كان متواجدا في منطقة مستشفى ناصر".

وأضاف: "تم تنفيذ الهجوم بعد عملية استخباراتية شاملة واستخدام أسلحة دقيقة مصممة لتقليل الأضرار قدر الإمكان".

وأوضح: "تستخدم منظمة حماس الإرهابية البنية التحتية المدنية على الرغم من المخاطر التي تهدد سكان غزة. إن استخدام مستشفى كمخبأ للتخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية القاتلة يعد انتهاكا كاملا للقانون الدولي".

هذا وأفاد مراسلنا بمقتل عضو المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل برهوم إثر الغارة التي استهدفت مستشفى ناصر.