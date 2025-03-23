وأضاف تبون، في لقائه الإعلامي الدوري: "نعتبر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو المرجع الوحيد ونحن نعمل سويا".

وأوضح أنه "بالفعل كان هناك سوء تفاهم، لكنه يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية، وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب".

وتابع: "فيما يخصني، فإن ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفء جدا يحظى بكامل ثقتي، ألا وهو وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف".

وأشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر و فرنسا "دولتان مستقلتان، قوة إفريقية وقوة أوروبية ورئيسان يعملان سويا والباقي لا يعنينا".

وبخصوص زيارات المسؤولين الرسميين الفرنسيين إلى الصحراء المغربية، أوضح تبون أن هذه الزيارات "ليست استفزازا".