ووجه الجيش الإسرائيلي إنذار لسكان القطاع المتواجدين في منطقة تل السلطان في رفح، وقال إنه بدأ هجوما لضرب المسلحين "حيث تعتبر المنطقة التي تتواجدون فيها منطقة قتال خطيرة"، وطالبهم بالانتقال إلى منطقة المواصي.

ومنع الجيش الإسرائيلي في الإنذار الموجه للسكان التحرك بواسطة المركبات، مضيفا "‏بقائكم في مراكز الإيواء والخيام والبيوت أو الانتقال عبر طرقات أخرى غير محددة تعرض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".

وكانت مصادر محلية في القطاع أفادت بتقدم دبابات إسرائيلية وسط قصف مدفعي مكثف بحي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأشارت تقارير إلى سقوط قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل بحي تل السلطان غربي مدينة رفح، بالإضافة إلى إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي غربي رفح.

وكانت مصادر طبية في غزة قالت، في وفت سابق اليوم الأحد، إن 18 فلسطينيا على الأقل قتلوا جراء غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة.