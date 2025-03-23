وأوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة أن غارات إسرائيلية على رفح وخان يونس أسفرت حتى الآن اليوم الأحد عن مقتل 18 فلسطينيا على الأقل.

وكانت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة أفادت أمس السبت بمقتل ما لا يقل عن 130 فلسطينيا نتيجة للهجوم الإسرائيلي على القطاع في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 130 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 263 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع في آخر 48 ساعة.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 بلغت 634 قتيلا و1,172 إصابة.