تفصيلا، تواصل القصف الأميركي على اليمن، حيث ذكرت تقارير ومصادر محلية بأن الطائرات الأميركية شنت 5 غارات على مديرية مجزر بمأرب شمال شرقي اليمن، ومخازن أسلحة وثكنات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي قرب مدينة براقش في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وقصف الجيش الاميركي معسكر ماس الخاضع لسيطرة الحوثيين في مأرب ومواقع اخرى في مديرية مجزر بنفس المحافظة، ودمر خلالها آليات ومخازن أسلحة وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

وتركزت معظم الغارات الأميركية على محافظة الحديدة، حيث استهدفت مواقع عسكرية في مطار الحديدة 4 مرات، كما دمرت الغارات مستودعات أسلحة كانت قد نقلتها مليشيا الحوثي إلى المطار قبل أسابيع.

واستهدفت الغارات أيضا مواقع في ميناء الصليف وطالت مخزنا للمسيرات الحوثية، بالإضافة الى القاعدة البحرية في المحافظة.

وأكدت مصادر يمنية ان الغارات أدت إلى تدمير دوريات وآليات مدرعة كما أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الحوثيين.

وبحسب مصادر ميدانية قصف الجيش الأميركي فجر اليوم مديريتي سحار وكتاف في صعدة معقل الحوثيين واستهدف منشأت عسكرية للجماعة الموالية لإيران.

إصابة العقل المدبر للهجمات البحرية

أدى القصف الأميركي الى إصابة منصور السعادي العقل المدبر للهجمات البحرية والمدرج على لائحة العقوبات الاميركية.

ووفقا لمصادر سكاي نيوز عربية فقد تم نقله إلى صنعاء للعلاج.

من هو منصور السعادي أبو سجاد؟