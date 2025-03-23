وقالت مصادر في الحركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الغارة استهدفت الخيام التي تأوي بداخلها عدد كبير من النازحين، مما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.

ووصفت المصادر العملية بأنها تصعيد جديد في الهجمات الإسرائيلية.

وأعربت أوساط في الحركة عن حزنها العميق لفقدان أحد قياداتها السياسية البارزة.

ويعتبر البردويل قياديا بارزا في حركة حماس وعضوا في مكتبها السياسي، كما شغل منصب نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح وكان متحدثا رسميا باسم الحركة.