وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين ودفع تعاونهما المشترك إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأقام الرئيس المصري مأدبة إفطار تكريما لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق.

وقد حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات، والذي يضم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية. فيما حضره من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في مصر.

وقد غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام زيارته الأخوية إلى مصر حيث كان في وداعه في مطار القاهرة الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين.