وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن عبدالعاطي تلقى اتصالا هاتفيا من رجي تناول التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان، حيث حرص عبد العاطي على الوقوف على آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، محذرًا من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تهدد الأمن الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، معيدًا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق.

كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

هذا وتلقى عبد العاطي أيضا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتناول الاتصال التطورات المتسارعة بالإقليم وضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة سواء في غزة أو لبنان أو اليمن، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في تأجيج الوضع المتأزم في الإقليم.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التطورات في البحر الأحمر، حيث شدد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المصري نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة، مشددًا على أهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد.

كما شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على احتواء التصعيد الراهن.