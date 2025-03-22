وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إنها ترجح أن تغلق جماعة الحوثي مقرها الرئيسي في العراق تحت وطأة الضغوط التي تتعرض لها من قبل قوى الإطار التنسيقي.

وأوضحت أن جماعة الحوثي "لا تزال تحتفظ بمقرها الرئيسي في بغداد رغم إغلاقها أحد مقارها الفرعية".

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن بالتزامن مع تصعيد عسكري أميركي يستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، حيث توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين بـ"القضاء عليهم تماما".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين. راقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجيا. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبدا على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماما".