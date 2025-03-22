أثارت هذه الظاهرة جدلًا واسعًا، خاصة عندما توقفت إحدى هذه السيارات أمام كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة، ما أدى إلى توتر في المنطقة وتدخل بعض السكان لمنعه.

الجدل تزايد مع قيام شاب سوري يدعى بدر الدين جحا بالرد على هذه الدعوات بدعوات "مسيحية" مماثلة.

وقام جحا بتشغيل التراتيل عبر مكبرات صوت في سيارته الخاصة وتجول فيها في شوارع دمشق، معتبرا أن ما فعله يؤكد على مفهوم الحرية والتعايش.

وقال جحا: "عندما يحق لمكون من مكونات الشعب السوري أي امتياز، فإنه بالضرورة يجب أن يحق لكل المكونات الأخرى".

وعقب ذلك بيومين تقريبا ظهر جحا في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدا السوريين لإنقاذه.

وقال جحا إن عناصر ليسوا من الأمن العام السوري قدموا إلى منزله للقبض عليه.

وأكد جحا أنه لن يسلم نفسه على قيد الحياة إلا في حال قدم مسؤول الأمن في دمشق شخصيا للقبض عليه.

وأثارت دعوات جحا جدلا واسعا على مواقع التواصل بين من اعتبر تصرفه استفزازيا ومن رأى أن إنقاذه واجبا في حال كان حديثه عن التعرض لخطر من قبل عناصر مسلحة صحيحا.