وتناول اللقاء التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكره الشيخ طحنون بن زايد على حسابه في منصة "إكس".

وأضاف الشيخ طحنون "تُمهّد التطورات التكنولوجية الأخيرة لآفاق جديدة لتوظيف التقنيات المتقدمة بشكل أوسع وأكثر تأثيراً في مختلف القطاعات الحيوية".

ويجري الشيخ طحنون بن زايد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، يعقد خلالها اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وأقطاب الشركات العالمية، لبحث وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.