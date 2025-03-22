وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن "مسلحين على دراجة نارية أطلقوا 8 طلقات على واجهة القنصلية العراقية في إسطنبول".

يتزامن ذلك مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في تركيا، الجمعة، على إثر اعتقال السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في وقت رد فيه الأخير على الاتهامات الموجهة إليه بالفساد.

ووقعت صدامات، مساء الجمعة، في إسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة خلال تظاهرات دعت إليها المعارضة دعما لرئيس بلدية إسطنبول، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس ووسائل إعلام تركية.

واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي في إسطنبول، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، أما في إزمير ثالث أكبر مدينة في البلاد فقد استخدمت الشرطة مدافع المياه، بحسب لقطات بثتها تلفزيونية محلية.

وقال أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أمام مبنى بلدية إسطنبول حيث تجمع محتجون "نحن 300 ألف شخص"، مضيفا أن المتظاهرين تجمعوا في عدة أماكن في أكبر مدينة في تركيا بسبب إغلاق طرق وجسور ما منع الناس من التواجد في مكان واحد.