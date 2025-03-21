وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن هدف بلاده "هو توعية ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك".

وكان موقع أكسيوس قد ذكر، الخميس، أن محادثات إسرائيلية أميركية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأضاف أكسيوس أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.