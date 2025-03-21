ونقلت وكالة فرانس برس عن البرهان قوله إنه: "لن تكون هناك محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها، بعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في العاصمة السودانية.

وأوضح البرهان خلال جنازة أقيمت، الجمعة، في مدينة القضارف بشرق البلاد لاثنين من العسكريين قُتلا في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع على القصر: "ما عندنا كلام ولا تفاوض معهم... حتى انسحابهم ثم بعد ذلك من الممكن أن نعفو عنهم".