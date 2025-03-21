وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون: "بوسع حماس الرجوع والتفاوض أو الانتظار ورؤية قيادتها تسقط واحدا تلو الآخر".

كانت حركة حماس قد أعلنت، الجمعة، أنها تناقش مقترح استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي طرحه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وعرضه الأسبوع الماضي، والذي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار حتى شهر أبريل بعد انهاء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، لإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للحرب.

وذكرت حماس في بيان الجمعة "تؤكد الحركة أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمّن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب".

في غضون ذلك شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، على أن الجيش يكثف الضربات الجوية والبرية والبحرية في قطاع غزة للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، مضيفا أنه سيأمر سكان غزة بالتحرك إلى الجنوب، وذلك بعد 3 أيام من تخلي إسرائيل عن هدنة استمرت شهرين.

وأفاد كاتس بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته حتى إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس تماما.

وأكد أن الغارات الإسرائيلية هذا الأسبوع ألحقت أضرارا جسيمة بحماس وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة غزة وقياديين كبار، فيما تقول مصادر فلسطينية وإسرائيلية إن الحركة أثبتت قدرة على تحمل خسائر فادحة ومواصلة القتال والحكم.