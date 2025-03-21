وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الإسرائيلي فجر مبنى الصداقة التركي لمرضى السرطان، في محور نتساريم.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم المستشفى قاعدة للعمليات، عندما انتشر سابقا وسط قطاع غزة.

ولم يعلق الجيش على الفور على تدمير المستشفى، لكن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية أكد أن "الجيش عمل على تفكيك البنية التحتية لحماس هناك".

وقال: "يمكن إضافة مستشفى آخر إلى القائمة في الأشهر الأخيرة، استغل إرهابيو حماس موقعا في شمال غزة كان يستخدم سابقا مستشفى تركي كمركز للقيادة والسيطرة، حيث قاموا بتوجيه وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".

وأضاف: "عمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك البنية التحتية الإرهابية ردا على ذلك".