ووصف البيان الذي يحمل اسم "القيادة العامة للقوات المسلحة"، عملية استعادة القصر بـ"الملحمة".

وقال البيان إن قوات الجيش هزمت قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري (رمز سيادة وكرامة الامة السودانية) والوزارات".

وأضاف أن القوات "دمرت أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".

وكان الجيش السوداني أعلن الجمعة، أنه سيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم، بعدما دخلته قواته من الناحية الشرقية.

ومؤخرا دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في محاولة من الجيش لاستعادة القصر.

وكان الجيش اقترب بشدة من القصر الرئاسي الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع قبل عامين، وسط احتدام المعارك للسيطرة على العاصمة.

والخميس سمعت أصوات انفجارات وتبادل إطلاق نار في أنحاء الخرطوم، بينما اندلعت معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع في الأيام القليلة الماضية.

وتستمر الحرب في السودان منذ قرابة العامين مخلفة عشرات آلاف القتلى، كما تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما يواجه أكثر من 100 ألف شخص خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

ويتقاسم طرفا النزاع السيطرة على مناطق مختلفة من البلاد، إذ يمسك الجيش بالشمال والشرق، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء من الجنوب.