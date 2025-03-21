وذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروسالم بوست"، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن شن غارات جوية كتلك التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي سابقا في اليمن.

وجاء الطلب وسط مناقشات إسرائيلية، حول الرد على الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من اليمن.

لكن "جيروسالم بوست" قالت إنه من المرجح أن تقبل إسرائيل الطلب الأميركي في هذه المرحلة، وتترك التصرف لواشنطن، التي أعلنت قبل أيام بدء حملة عسكرية كبيرة على الحوثيين.

وأطلق صاروخان من اليمن إلى إسرائيل، الخميس، في أول مرة منذ شهرين يستهدف فيها الحوثيون منطقتي تل أبيب والقدس، ومع ذلك، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الصاروخين.

والجمعة جددت الولايات المتحدة غاراتها على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، في إطار التصعيد المتواصل ضد الجماعة المدعومة من إيران، بعد تجدد هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وقالت مصادر محلية في اليمن إن الغارات الأميركية استهدفت مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى تنفيذ 6 ضربات جوية في منطقة الفازة بدأت الساعة السادسة صباحا بتوقيت صنعاء.

وكان الحوثيون أعلنوا أنهم سوف يستأنفون هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل نفسها، طالما استمرت عملياتها العسكرية ومنعها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.