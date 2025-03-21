وكتب يائير نتنياهو على "فيسبوك"، أن "رونين بار يحاول تنفيذ انقلاب من خلال منظمة مسلحة تشبه دول العالم الثالث في إفريقيا"، على حد تعبيره.

وأضاف متسائلا: "في أي فيلم يعيش؟ هل نسي هو (بار) وأصدقاؤه في الدولة العميقة من هو صاحب السلطة في أميركا؟ عليهم الخروج من الفيلم الذي يعيشون فيه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي استخدم مؤخرا مصطلح "الدولة العميقة"، في تغريدة عبر خلالها عن دعمه لليمن في إسرائيل والولايات المتحدة.

وكتب نتنياهو: "في الولايات المتحدة وإسرائيل، عندما يفوز زعيم قوي من اليمين بالانتخابات تستغل الدولة العميقة اليسارية نظام العدالة بشكل خاطئ لإحباط إرادة الشعب".

وكانت الحكومة الحكومة الإسرائيلية أعلنت إقالة بار، الجمعة، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وكشف نتنياهو عن عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة" مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

وقال البيان: "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار".

وتم تعيين بار من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو 2021 وديسمبر 2022.

وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.

وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في الرابع من مارس الماضي، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس.

وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن "سياسة الهدوء مكنت حركة حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل".

وكان بار لمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملا مسؤولية فشل جهاز الأمن في منع الهجوم.