وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".

وأعلنت الرئاسة في منشور لاحق أن سعيّد استقبل مساء الخميس سارة الزعفراني الزنزري، التي كلفها برئاسة الحكومة.

وشدد الرئيس التونسي في هذا اللقاء على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"، و"تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق منشور الرئاسة.

كما أفادت الرئاسة أن سعيّد قرر تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان.