فوفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل فقد اتصل ماكرون بزيلينسكي خلال محادثة للرئيس الأوكراني مع الصحفيين، فالتقط الهاتف وأوضح أنه يتحدث إلى وسائل الإعلام، ووعد بمعاودة الاتصال خلال 15-20 دقيقة.

بحسب الصحيفة أوقف الرئيس الأوكراني المؤتمر الصحفي للرد على هاتفه، مازحا بأدب: "آسف يا إيمانويل... لدي محادثة مع بعض الصحفيين فقط".

وتابع: "هل يمكنني معاودة الاتصال بك بعد بضع دقائق، 15-20 دقيقة؟ من فضلك، شكرا لك يا إيمانويل".

بعد لحظات، قال زيلينسكي للصحفيين: "علاقاتنا وثيقة. إنه يساعدنا كثيرا. أنا ممتن جدا له".

وتابع: "سأتصل به بعد محادثتنا"، مقدرا أنه يتحدث مع ماكرون "مرة واحدة يوميا في المتوسط".