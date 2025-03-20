وذكر الجيش الإسرائيلي أنه: "وسع عملياته في جنوب غزة وواصل نشاطه في شمال ووسط القطاع".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "بدأ خلال الساعات الماضية عملية برية في الشابورة برفح جنوب غزة".

وأوضح الجيش أن إحدى العمليات تهدف إلى "توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".

وحظر الجيش الإسرائيلي حركة سكان قطاع على محور صلاح الدين، بين شمال قطاع غزة وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من الشمال إلى الجنوب يسمح فقط عبر طريق الرشيد.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الجيش بدء عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع.