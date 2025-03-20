وأورد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس أن الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) هاجما "خلال الأيام الأخيرة وقضيا على الإرهابي المدعو رشيد جحجوح قائد جهاز الأمن العام الحمساوي والذي تولى منصبه بعد القضاء على سلفه المدعو سامي عودة في يوليو (تموز) 2024".

وأضاف أدرعي أن قوات الاحتلال اغتالت في غارة منفصلة إسماعيل عبد العال الذي "كان يعتبر عضوا بارزا في شبكة تهريب الأسلحة التابعة للجهاد الإسلامي".

وجهاز الأمن الداخلي في غزة موكل بــ "مكافحة التجسس وتوفير المعلومات للقيادة السياسية لدعم التخطيط وصناعة القرار"، وفقا لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وقال الدفاع المدني في غزة، الخميس، إن "504 أشخاص قد استشهدوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي المتجدد، بما في ذلك أكثر من 190 طفلًا".

وأوردت حماس، الثلاثاء، رئيس حكومتها في قطاع غزة، عصام الدعاليس، ووكيل وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، من بين قائمة من المسؤولين قالت إنهم قُتلوا في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية هذا الأسبوع.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل الدعاليس، وهو عضو في المكتب السياسي لحماس الذي أصبح رئيسا لإدارتها في غزة في يونيو 2021.