وأكدت الحركة مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم صاروخي على تل أبيب وسط إسرائيل موضحة: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة إم90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، رصد 3 مقذوفات تعبر من جنوب قطاع غزة نحو إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض قذيفة بنجاح بينما سقطت قذيفتان في منطقة مفتوحة".

وأكد الجيش أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب عقب إطلاق دفعة صواريخ من غزة.

كانت القناة الإسرائيلية 12 قد أفادت في وقت سابق بأن صافرات الإنذار التي انطلقت، الخميس، أدت إلى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، مما أجبر الطائرات على التحليق في الجو من دون الحصول على تصريح للهبوط أو الإقلاع.

يأتي هذا التطور في ظل توقعات بمرور عدد قياسي من المسافرين عبر المطار اليوم، حيث يُنتظر أن يسافر حوالي 56,300 مسافر على متن 365 رحلة، مما يزيد من الضغط على الحركة الجوية في المطار.