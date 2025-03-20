وأضافت كتائب القسام في بيان: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ردا على المجازر بحق المدنيين".

وجاء الإعلان بعدما قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل، على خلفية إطلاق مقذوفات من قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقتي غوش دان والشفيلا، رصدت 3 قذائف انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتابع: "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفة واحدة بنجاح، بينما سقط قذيفتان إضافيتان في منطقة مفتوحة".