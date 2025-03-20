وقال الجيش إن العملية تهدف إلى "توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".

وحظر الجيش الإسرائيلي حركة سكان قطاع على محور صلاح الدين، بين شمال قطاع غزة وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من الشمال إلى الجنوب يسمح فقط عبر طريق الرشيد.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق من الخميس أن الجيش يستعد لإقامة حاجز إضافي في منطقة نتساريم، على المحور الواصل بين جنوب قطاع غزة وشماله.

واستأنفت إسرائيل حرب غزة فجر الثلاثاء، بعد رفضها الانخراط في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقتل منذ ذلك الوقت مئات الفلسطينيين، في هجمات عنيفة شملت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.