وكان نتنياهو حاضرا في الجلسة العامة للكنيست ليل الأربعاء، وقال للقناة 14: "الحوثيون يدفعون الثمن بالفعل، وسيدفعون أكثر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض فجر الخميس صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق أجواء إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل الصاروخ الذي أطلق من اليمن فبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية".

وقال الحوثيون في بيان إنهم استهدفوا مطار بن غوريون بـ"صاروخ بالستي فرط صوتي"، وأضافوا أنهم صعدوا "عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، منها حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري ترومان)".

وأوضح البيان الحوثي أن "العدو الأميركي سيفشل في منع اليمن من استهداف العدو الإسرائيلي، ردا على مجازره في حق إخواننا في غزة".

والثلاثاء، تبنى الحوثيون إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل اعترضته دفاعاتها الجوية قبل أن يدخل أجواءها، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وكان ذلك أول هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل من اليمن منذ بدء سريان الهدنة في غزة، يوم 19 يناير الماضي، بينما حدث هذا التصعيد بعيد سلسلة ضربات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة.