وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوات من جهاز الاستخبارات العسكرية ضمن قاطع قيادة عمليات شرقي صلاح الدين تمكنت بكمين محكم في منطقة بالكانه في قاطع طوز خرماتو من الإطاحة بمجموعة مكونة من 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش وقتل اثنين منهم أحدهما انتحاري بحزام ناسف وجرح الآخرين".

وأوضح البيان أن العملية مازالت مستمرة بعملية التفتيش بإشراف القيادات الأمنية إسناد من القطعات الأمنية بطائرات مسيرة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية.

وشدد البيان على أن "القوات الأمنية في جميع قواطع المسؤولية مستمرة بعملها الأمني والاستخباري المتميز وقد حققت إنجازات مهمة في قتل ومحاصرة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية المنهزمة التي تسعى إلى إثبات وجودها بأي عملية بائسة أو تواجد خاصة خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك".

ودعت قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى توخي" الحيطة والحذر والجاهزية التامة والتخطيط الصحيح للقوات العراقية وتكون بالمرصاد لعناصر داعش الإرهابية المنهزمة خاصة أن قواتنا الأمنية لديها الخبرة الكافية والعزيمة والاندفاع".