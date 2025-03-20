ونقلت رويترز عن ماكرون قوله إنه سيترأس مع الأمير محمد بن سلمان بشكل مشترك مؤتمرا حول حل الدولتين يهدف إلى "المساعدة في إحياء أفق سياسي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

كما رحب ماكرون بمبادرة جدة التي تبناها ولي العهد السعودي، ومهدت لبدء مفاوضات لإحلال السلام في أوكرانيا.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تزيد من فرص السلام والأمن في المنطقة.