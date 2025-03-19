وأضاف أنه "خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم. في المقابل تقرر أن تتمركز قوات لواء جولاني في القطاع الجنوبي وتكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة. سيواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل".