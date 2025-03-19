وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان على منصة "إكس": "تحذير عاجل إلى سكان قطاع غزة المتواجدين تحديدا في بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة".

واعتبر البيان أن هذه المناطق "مناطق قتال خطيرة".

وتابع: "من أجل أمنكم عليكم الإخلاء فورا إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة، وتلك الموجودة في مدينة خان يونس".

وشنت إسرائيل الثلاثاء ضربات على قطاع غزة هي الأعنف منذ بدء سريان الهدنة مع حماس في 19 يناير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الضربات الجوية "مجرد بداية"، مشددا على أن الضغط العسكري "لا غنى عنه" لضمان عودة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وبينما توعدت إسرائيل بمواصلة القتال في غزة حتى "إعادة الرهائن"، رأى القيادي في حماس سامي أبو زهري أنها تحاول "فرض اتفاق استسلام" على الحركة، متهما الولايات المتحدة بأنها "شريكة في التصعيد".