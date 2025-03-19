وكتب الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على منصة "إكس": "التقيت اليوم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، وبحثنا أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية والولايات المتحدة في الجوانب المالية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، وسبل تعزيز هذه القطاعات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

واعتبر أن "الإمارات وأميركا تربطهما علاقات استراتيجية في مختلف المجالات وتعاون كبير بين أسواق المال والأعمال في كلا البلدين".

ويجري الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان زيارة رسمية للولايات المتحدة، يعقد خلالها اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض.