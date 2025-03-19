وشملت هذه الموضوعات دفع عجلة النمو العالمي، ودعم الاقتصادات، والإمكانات النوعية للذكاء الاصطناعي.

وأكد الجانبان أن الطاقة هي محرك رئيس للاقتصادات وأن تعزيز النمو العالمي بحاجة إلى طاقة أكثر إيجابية، وإجراءات عملية، وسياسات مستقرة داعمة لكل من الاستثمار وقطاع الطاقة والتنمية البشرية.

وفي وقت سابق، قال الجابر إن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، مؤكدا أنه حان الوقت لجعل الطاقة "عظيمة مرة أخرى".