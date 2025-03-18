وفي الفيديو الذي تم تصويره بطائرات "الدرون"، توثق إسرائيل التحركات الدقيقة لأحد عناصر حزب الله على مدار أيام، حيث تكشف عن قيامه بنقل أسلحة إلى إحدى السيارات الخفيفة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشخص الذي ظهر في الفيديو ينقل السلاح هو أحد عناصر حزب الله ويدعى محمد شيت.

وأضافت أن الفيديو يوثق انتهاك عناصر حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أظهر الفيديو لحظة استهداف سيارة شيت حتى وصول فرق الإسعاف لانتشال جثته.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول تل أبيب إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.