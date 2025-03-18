وذكر نتنياهو، في كلمة متلفزة من تل أبيب: "إسرائيل ستتحرك ضد حماس باستخدام الضغط المتزايد وهذه مجرد البداية".

وأضاف: "إسرائيل ستواصل العمل حتى انتهاء التهديد الذي تشكله حماس".

وأكد أن الضغط العسكري هو "شرط حيوي" لإطلاق سراح الرهائن، مبرزا "لا شيء سيمنعنا من تحقيق جميع أهداف حربنا".

كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن المفاوضات لن تتواصل "إلا مع استمرار إطلاق النار".

وتوعدت إسرائيل الثلاثاء بمواصلة الهجوم على قطاع غزة حتى عودة جميع الرهائن، بعدما نفذت خلال الليل الغارات الأعنف منذ بدء الهدنة بينها وبين حركة حماس في القطاع.