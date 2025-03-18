ودوت الصفارات خصوصا في بئر السبع والعديد من قرى النقب بحسب الدفاع المدني.

وأورد الجيش في بيان أن هذا الأمر حصل "بعد إطلاق مقذوف من اليمن" تم اعتراضه قبل أن يبلغ الأجواء الإسرائيلية، في أول هجوم مصدره البلد المذكور منذ بدء الهدنة في غزة في 19 يناير. وجاء بعد سلسلة ضربات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيدو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هروب عدد من الأشخاص في الشارع العام بعد دوي صافرات الإنذار.

وندد الحوثيون بالضربات الإسرائيلية الثلاثاء وتوعدوا بمواصلة التصعيد، بعد أن هددوا مؤخرا بمهاجمة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأدت الضربات الإسرائيلية، وهي الأكثر دموية منذ 19 يناير، إلى مقتل 413 شخصا على الأقل في القطاع، وفقا لأحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.