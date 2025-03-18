وجاء ذلك بعد غارات على القطاع أسفرت عن مقتل المئات وكانت غير مسبوقة في شدتها واتساع نطاقها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في يناير.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر: "أؤكد أن العودة إلى القتال الكثيف في غزة كان بتنسيق كامل مع واشنطن".

وأضاف: "إسرائيل شكرت الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب وإدارته على دعمهما الثابت لإسرائيل".

وتوعدت إسرائيل الثلاثاء بمواصلة الهجوم على قطاع غزة حتى عودة جميع الرهائن.

وأسفر هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، عن مقتل 1218 شخصا معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

وأدت الحرب في غزة إلى مقتل 48577 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس. ولا تشمل هذه الحصيلة قتلى الثلاثاء.