وقال المتحدث رولاندو غوميز في مؤتمر صحفي في جنيف إن "الأمين العام يشعر بالصدمة حيال الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.. يناشد بقوة احترام وقف إطلاق النار وإعادة إفساح المجال للمساعدات الإنسانية من دون عراقيل وإطلاق سراح من تبقى من الرهائن بشكل غير مشروط".

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الثلاثاء بأن حصيلة القتلى الفلسطينيين بلغت 413 شخصا، "غالبيتهم من الأطفال والنساء"، مشيرة إلى "مئات المصابين بينهم عشرات في حالات خطيرة وحرجة" جراء سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة في قطاع غزة الليلة الماضية.

بدوره، اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني أن استئناف الحرب سيؤجج "جحيما على الأرض".

وقال على منصة "إكس" إن "تأجيج +الجحيم على الأرض+ عبر استئناف الحرب لن يؤدي إلا إلى مفاقمة اليأس والمعاناة. يجب العودة إلى وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن صدمته حيال الضربات الإسرائيلية، داعيا إلى "إنهاء هذا الكابوس فورا".

وقال إنّ "السبيل الوحيد للمضي قدما هو التوصل إلى تسوية سياسية وفقا للقانون الدولي"، مضيفا أن "استخدام إسرائيل مزيدا من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى مفاقمة مأساة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظروف كارثية".

وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الكابوس فورا، يجب إطلاق سراح الرهائن فورا ومن دون شروط. يجب الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفا فورا ومن دون شروط"، في إشارة إلى الرهائن الذين اختطفوا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى العديد من المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وتوعدت إسرائيل الثلاثاء بمواصلة الهجوم على قطاع غزة حتى عودة جميع الرهائن، بعدما نفذت خلال الليل الغارات الأعنف منذ بدء الهدنة بينها وبين حركة حماس في القطاع.