وأوقفت الطبيبة علوية وهي أخصائية زراعة الكلى وأستاذة في كلية الطب في جامعة براون، في مطار لوغان الدولي في بوسطن الخميس، بعد عودتها من إجازة استمرت لأسابيع في لبنان، وتم ترحيلها في اليوم التالي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال مصدر من عائلة علوية، من دون الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس" إنه "جرى ترحيلها إلى لبنان بعد توقيفها من قبل وزارة الأمن الداخلي في المطار في بوسطن وسؤالها عن مشاركتها في تشييع نصر الله".

وأضاف أن علوية "أوضحت لهم أنها شاركت في التشييع على الطريق، وليس في المراسم التي أقيمت في المدينة الرياضية" في 23 فبراير جنوب بيروت، بعد خمسة أشهر من مقتل نصر الله بغارات إسرائيلية ضخمة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وتابع أن السلطات عثرت في هاتفها الخلوي على "صور لشخصيات من حزب الله، فاعتبروا أنها تكن تعاطفا للحزب".

في منشور على "إكس"، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي تعنى بمراقبة الحدود والهجرة ومكافحة الإرهاب، ترحيل علوية.

وقالت إن علوية "سافرت إلى بيروت، لبنان، لحضور جنازة حسن نصرالله، الإرهابي الوحشي الذي قاد حزب الله والمسؤول عن مقتل مئات الأميركيين في هدمات إرهابية على مدى أربعة عقود".

وأضافت: "أقرت علوية بذلك علنا.. وكذلك بدعمها لحزب الله".