وقالت القيادة في منشور على حسابها في منصة "إكس": "قواتنا تواصل ضرباتها ضد الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران".

وأرفقت القيادة المنشور بفيديوهات لإقلاع مقاتلات من حاملة طائرات.

وأعلنت وسائل إعلام يمنية، في وقت سابق من فجر الثلاثاء، إطلاق جماعة الحوثيين صاروخا باليستيا من منطقة مجزر غرب محافظة مأرب باتجاه البحر الأحمر.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، مساء الإثنين، بدويّ انفجارات عنيفة هزّت العاصمة اليمنية صنعاء جرّاء غارات جوية.

وذكرت مصادر يمنية أن غارات أميركية استهدفت مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي شمال غربي صنعاء.

وأكدت المصادر استهداف قصف جوي لمحيط جامعة الإيمان بصنعاء.

كذلك أفاد مراسلنا باستهداف غارة أميركية مديرية سحار بصعدة معقل الحوثيين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أن إيران "ستحمل مسؤولية كل طلقة نار" يطلقها المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران، الذين يشنون هجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ أكثر من عام.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته الاجتماعية تروث سوشال "سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية والمسؤولون في إيران. وستحمل إيران المسؤولية وستتحمل عواقب" ستكون "رهيبة".

وأضاف ترامب أن "مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون والمافيا الشريرة المتمركزة في اليمن، الذين يكرههم الشعب اليمني، تنطلق من إيران وتخطط لها إيران".

وأوضح أن طهران تملي على الحوثيين أبسط "التعليمات والتوجيهات" وتؤمن لهم "الأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة وحتى ما يسمى (الاستخبارات)".

وأدت الضربات الأميركية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مقتل العشرات خلال نهاية الأسبوع.

وردا على ذلك، أعلن المتمردون مسؤوليتهم عن هجومين منفصلين على حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر يومي الأحد والاثنين، باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز بالإضافة إلى مسيرات.

ولم تؤكد الولايات المتحدة وقوع هذين الهجومين.

وشرع الحوثيون في مهاجمة السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023 تضامنا مع الفلسطينيين، على حد قولهم.