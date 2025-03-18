وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، الإثنين، استهداف غارات أميركية لمديرية الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الضربات الأميركية استهدفت مصنع الحبشي للحديد في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

وقبل الغارات على الصليف، أفادت وسائل إعلام حوثية وقوع "عدوان أميركي بغارتين استهدفتا محلجا للقطن في مديرية زبيد" في الحديدة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت يوم الإثنين، بلجوء كبار القادة الحوثيين في اليمن إلى الاختباء، لتجنب الغارات الجوية الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن حافلات ذات نوافذ مظللة نقلت عائلات بعض قادة الحوثيين من حي الجراف، وهو حي في العاصمة صنعاء حيث يعيش الكثير منهم، في وقت متأخر من يوم الأحد، واتجهت شمالا إلى مناطق جبلية تُعتبر أكثر أمانا.

وأضاف المصدر أن أعضاء الجماعة المكلفين بإدارة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اختفوا عن الأنظار في المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن بعض المسؤولين الأميركيين يقولون إن طهران لا تمارس سيطرة كاملة على الجماعة.

وأشارت إلى أن الإخفاق في الانخراط في الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، قد يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التفكير في إعطاء الضوء الأخضر لشن ضربات إسرائيلية على إيران، أو حتى مشاركة القوات الأميركية في عملية مشتركة.