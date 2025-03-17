ولفت الشيباني خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين إلى أن "استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم، والحكومة السورية هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد".

وطالب برفع العقوبات عن سوريا وإعادة الإعمار، مؤكدا أن ذلك بات ضرورة إنسانية.

وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق في أحداث الساحل السوري، مضيفا: "سنعمل على إعادة الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".

وشكر الشيباني جميع الدول المانحة التي قدمت الدعم لسوريا.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.