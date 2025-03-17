وأكمل عون: "أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الجانب السوري".

وتجددت، الإثنين، الاشتباكات والقضف المتبادل على الحدود بين سوريا ولبنان.

ياتي ذلك بعد تسجيل اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري وعناصر تابعة لحزب الله عقب تجاوز عناصر للحزب الحدود وقتلهم 3 عناصر للجيش السوري.

وأفادت وسائل إعلام سورية بمقتل 8 عسكريين سوريين نتيجة قصف شنه حزب الله بالصواريخ على ريف حمص.

وقال الجيش اللبناني إن الاتصالات لا تزال جارية مع السلطات السورية، لضبط الأمن، مشيرا إلى أن الجيش رد على نيران انطلقت من الأراضي السورية واستهدفت بلدات لبنانية.