والإثنين، أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عبر الحدود بين الجيش السوري وعناصر من حزب الله اللبناني.

ومن على الحدود السورية اللبنانية، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" على الجانب السوري، نايف المشاقبة إن "المنطقة تشهد هدوءا حذرا للغاية".

ولفت إلى أن "الجهة المقابلة في قرية القصر اللبنانية، تشهد انتشارا لميليشيات حزب الله"، مشيرا إلى أن "الجانب السوري يشهد تعزيزا للتواجد العسكري الأمني على كامل الحدود".

من جانبها قالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" على الجانب اللبناني دارين الحلوي إنه "حتى الآن ليس هناك رواية مؤكدة لما حصل بالتحديد".

ولفتت إلى أن "الجيش اللبناني نفذ تدابير أمنية استثنائية في المنطقة بالتزامن مع اتصالات مكثفة مع الجانب السوري".

وأشارت إلى أن "المناطق على الحدود متداخلة للغاية وعبور الحدود سهل للغاية بين سوريا ولبنان".

وكان حزب الله قد نفى في بيان علاقته ‏بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية، أو أي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية.

من جانبه، أوضح بيان للجيش اللبناني: "اتصالات بين قيادة الجيش اللبناني والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية".