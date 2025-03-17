ولم تقدم القيادة المركزية الأميركية مزيدا من التفاصيل، لكنها نشرت مقطع فيديو على موقع "إكس" لإقلاع طائرات عسكرية.

وقالت: "تواصل قوات القيادة المركزية الأميركية عملياتها ضد الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران"، بحسب البيان.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن بوقوع غارتين جويتين في وقت مبكر من الإثنين في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومترا عن العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز، إن مقاتلات الجيش الأميركي، أسقطت 11 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين.

وأضاف المسؤول أن الجيش الأميركي تعقب صاروخا تابعا للحوثيين، لكن الصاروخ أخفق في التحليق، وسقط في المياه قبالة اليمن، ولم يشكل أي تهديد.

ويأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الحوثيين أن الجماعة استهدفتْ للمرةِ الثانيةِ خلالَ 24 ساعةً حاملةَ الطائراتِ الأميركيةِ "هاري ترومان" في شمالِ البحرِ الأحمرِ.

وقال المتحدث إن الجماعة أفشلت هجوما كان يجري التحضير له واضطرت الطائرات الحربية الأميركية المحلقة إلى العودة.

وفي وقت سابق، توعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها واشنطن ضد الحوثيين في اليمن، واتهم الحوثي واشنطن ببدء جولة جديدة من العدوان على اليمن.

وقال الحوثي إن الولايات المتحدة سيشملها قرار الحظر في الملاحة البحرية إلى جانب إسرائيل.