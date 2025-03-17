وقالت قوات سوريا الديمقراطية على تليغرام: "قصفت طائرة تركية خلال ساعات متأخرة من ليل الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني".

وأضافت: "ارتفع عدد القتلى المدنيين خلال القصف الجوي التركي على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني إلى 9 قتلى من عائلة واحدة إضافة إلى جريحين اثنين من العائلة نفسها".

وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، رأس حربة في قتال تنظيم داعش حتى دحره من آخر معاقله في 2019.

ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية "منظمة إرهابية" ويخوض منذ العام 1984 تمرّدا ضد الدولة التركية.

وفي فبراير الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.

وتضغط تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على السلطات السورية الجديدة لإيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكردية.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى حلّ الجماعات المسلّحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.

ووقّع الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا ينصّ على "دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

ويُفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.