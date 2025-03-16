وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان: "نفذت القوات المسلحة (التابعة للحوثيين) عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر".

وأضاف أن الاستهداف تم باستخدام "18 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير والقوات البحرية".

وأكد أن العملية جاءت ردا على الهجوم الأميركي الذي شن خلال الساعات الماضية "أكثر من 47 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجرف، ارتكب خلالها العدو الأميركي، عددا من المجازر حيث أدى هذا العدون لاستشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية".

وشدد البيان على أن "القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) لن تترد في استهداف كافة القطع الحربية الأميركية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان على بلدنا وأنها مستمرة بعون الله في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.