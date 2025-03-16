وقال جنبلاط، الأحد، في ذكرى اغتيال والده كمال جنبلاط، موجها خطابه إلى الدروز: "حافظوا على هويتكم العربية. حافظوا على تاريخكم النضالي المشترك مع الوطنيين العرب والسوريين في مواجهة الاستعمار والانتداب".

وفي كلمته التي ألقاها بمحافظة جبل لبنان، طالب جنبلاط أبناء الطائفة الدرزية بالحفاظ على موقفهم "في مواجهة احتلال الأرض في الجولان السوري".

وقال: "حافظوا على تراثكم الإسلامي، واحذروا من الاختراق الفكري الصهيوني الذي يريد تحويلكم إلى قومية".

وحذر السياسي اللبناني الدروز مما اعتبره "استخدام البعض منكم كإسفين لتقسيم سوريا وباقي المنطقة تحت شعار تحالف الأقليات".

وعلق جنبلاط على زيارة شخصيات درزية إلى إسرائيل، قائلا إن ذلك "لا يلغي حقيقة كون الأرض محتلة".

وفي سياق متصل، أكد جنبلاط ضرورة إعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية، كما شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حل الدولتين.