وأفادت مصادر يمنية "سكاي نيوز عربية"، أن التعليمات شملت نقل القيادات إلى مواقع بديلة، مع تجنب التواجد في المباني الحكومية والمقار المحتمل استهدافها.

كما شملت التوجيهات استبدال بعض فرق الحماية الشخصية، وتغيير السيارات، وسط مخاوف من وجود اختراقات أمنية.

يأتي هذا التحرك عقب غارات أميركية مكثفة وعنيفة استهدفت منازل ومواقع تتواجد فيها قيادات حوثية في 7 محافظات يمنية، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، معظمهم وفق تصريحات الحوثيين من النساء والأطفال.

واستمرت الضربات نحو 10 ساعات، وسط توقعات بمزيد من العمليات العسكرية ضد أهداف تابعة للحوثيين، وفق المسؤولين الأميركيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على صنعاء، السبت، متعهدا باستخدام "قوة مميتة ساحقة" حتى توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على السفن.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "مقاتلونا الشجعان ينفذون الآن هجمات جوية على قواعد الإرهابيين وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية، لحماية السفن والطائرات والأصول البحرية الأميركية، واستعادة حرية الملاحة".

وتابع: "لن يسمح لأي قوة إرهابية بمنع السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار بحرية في الممرات المائية حول العالم".

كما حذر ترامب إيران من استمرار دعمها لجماعة الحوثي، متوعدا بمحاسبة طهران "بشكل كامل" على تصرفات وكلائها.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إرسال الرئيس الأميركي رسالة إلى القادة الإيرانيين، عرض فيها طريقا لاستئناف المحادثات الثنائية بين البلدين بشأن برنامج إيران النووي المتقدم.

وقال ترامب إنه لن يسمح بأن يصبح هذا البرنامج قابلا للتشغيل.