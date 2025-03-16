وفي وقت لاحق، كشفت مصادرنا أن الانفجار ناجم عن انطلاق صاروخ من القاعدة البحرية الروسية في ميناء المدينة لاستهداف طائرة مسيّرة.

ولم يعرف بعد مصدر المسيّرة، وما إذا كانت تشكل خطرا يهدد القاعدة الروسية.

وقبل أيام، شهدت منطقة الساحل السوري التي تشمل طرطوس واللاذقية، أعمال عنف قتل خلالها المئات.

والجمعة دان مجلس الأمن الدولي "جرائم القتل الجماعي" لمدنيين خلال أحداث الساحل، وحث السلطات على "حماية جميع السوريين دون تمييز".

وفي بيان رئاسي تم تبنيه بالإجماع، دان المجلس "العنف واسع النطاق في محافظتي طرطوس واللاذقية منذ 6 مارس، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي لمدنيين من الطائفة العلوية".

كما دان المجلس الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، وحث جميع الأطراف على التوقف فورا عن العنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية كل السكان المدنيين والبنية التحتية، وكذلك العمليات الإنسانية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، بأن ما يقرب من 1500 شخص، من بينهم أكثر من ألف مدني، قتلوا في التصعيد العنيف في المنطقة الساحلية منذ الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان إن المجلس شدد على الحاجة الملحة إلى عدالة شاملة وشفافية ومصالحة في سوريا، ودعا إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.